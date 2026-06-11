若い世代の女性を中心に高い人気を誇る麻辣湯（マーラータン）。都市部を中心に専門店は増加の一途を辿り、食べたことは無くても一度は街中で看板を見かけたことはある、という人も多いのではないだろうか。それもそのはず、調査会社の株式会社Reviewが今年5月13日に発表したデータによれば、麻辣湯専門店の開業数は、2022年の21件から2025年には225件へと増加。この数年で約10倍に拡大したことが示されている。何より注目すべきが