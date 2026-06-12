6月11日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、中東情勢によるナフサ不足の現状について取り上げた。 番組ではまず東京新聞の記事を中心に、ナフサにまつわる最新状況を解説。 砂山アナ「9日にも赤澤経済産業大臣は、全体で必要な量は確保できてると言ってるんですが、現場ではちょっと違う声が出てるんですね」 大竹まこと「いずれにしても、目詰まりとかそんなんじゃなくて『元が足りないんだからこうな