「独立前は舞台など、役者業にかなり力を入れていて。独立後、音楽はやりたいなとも思っていて。ただ、自分の活動は音楽活動がメインっていうより、表現の場に音楽がついてくる感じなので。独立後初の音楽をこうして届けられたことは、自分の中では大きな出来事だと思っています」【写真】中山優馬が「CDデビュー」の思いを込めたミニジュエルキーホルダーと話すのは、2025年1月末に事務所を退所し、独立した中山優馬。5月20日、