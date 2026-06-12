北海道・帯広署は2026年6月11日、帯広市に住む会社員の男（28）を傷害の疑いで逮捕しました。男は10日午後5時45分ごろ、自宅の前に駐車中の車の中で、10歳未満の息子に対し、顔面を拳で殴った上、胸部をホッケースティックで突く暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。6月11日午後1時15分ごろ、「暴力を振るわれた児童がいる」と児童相談所から警察に通報がありました。警察によりますと、息子は打撲を負う軽傷だと