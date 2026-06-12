インターネット掲示板から生まれた都市伝説「きさらぎ駅」。一度迷い込んだら二度と抜け出せないとされるあの不気味な異界の駅が、現代の渋谷に姿を現します。体験型イベントの企画制作を手がける株式会社SCRAPは6月11日、リアル脱出ゲーム×都市伝説「きさらぎ駅からの脱出」を、7月16日よりリアル脱出ゲーム渋谷店にて開催すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ガイドブックを手に暗号化