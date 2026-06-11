ドバイがあるアラブ首長国連邦では、個人の所得税や住民税がかからない。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「国の積極的な誘致政策もあって、多くのインフルエンサーがドバイ暮らしを楽しんでいる。しかし、昨今のイラン情勢の影響で雲行きが怪しくなっている」という――。※本稿は、谷本真由美『世界のニュースを日本人は何も知らない 激レア＆ディープ情報版』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。