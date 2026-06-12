メジャー通算300本塁打まで残り8本に迫る一撃【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる13号を放った。体勢を崩されながらもスタンドへ運んだ異次元の一発に対し、地元放送局の放送席からも称賛の声が上がっている。前日の9回に「1番・投手」として12号を放っていた大谷は、0-0の