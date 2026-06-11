マニラ＝竹内駿平、北京＝吉永亜希子】フィリピン沿岸警備隊などは１０日、南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）で中国が設置した浮遊式の構造物が確認されたと発表し、中国に撤去を求めた。同礁はフィリピンの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にあるが、中国は昨年、同礁の一部を「国家級の自然保護区」に指定するなど実効支配を強めている。発表によると、構造物には約３０平方メートルの四角形の床面があり、四隅に金属製