俳優・北川景子が、MIKIMOTOのグローバルキャンペーン「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」に登場。MIKIMOTOのアイコンであるパールネックレスをまといタイムレスな美しさを体現する。【動画】娘との思い出も！上品な輝きを披露する北川景子今年3月に始動した本キャンペーンは、真珠を連ねるように時を紡ぎ、人々の人生に寄り添うミキモトパールの普遍的な美しさと、進化し続けるその多彩な可能性を表現したもの。パールを