元KAT-TUNのメンバーで歌手の田中聖（40）の最新ショットが公開され、多くの反響が寄せられている。【映像】“タトゥーびっしり”田中聖の近影（複数カット）田中はこれまでも、親交のあるインフルエンサー・カマたく（37）のInstagramに登場し、旅行や食事を楽しむ様子などプライベートな姿をたびたび見せてきた。タトゥーが見える近影に反響2026年6月10日も、カマたくは「出所祝い。おかえりダーリン」とコメントを添え、