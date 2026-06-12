ハイエンドなワイヤレスヘッドホンといえば必ず名前が挙がるほど高い知名度を誇り、多くの愛用者を持つゼンハイザーの「MOMENTUM Wireless（モメンタム ワイヤレス）」。その約4年ぶりとなるフルモデルチェンジとして、すべての性能を大幅に進化させた最新フラッグシップ「MOMENTUM 5 Wireless」（予想実勢価格：6万9960円前後）が登場。発売日は6月22日、予約は本日より開始されます。まず注目すべきは音質です。登場から約29年経