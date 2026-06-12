チョコレート好きにはたまらない注目のコラボスイーツがサーティワンから登場します。2026年6月17日（水）より発売される「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKATⓇ～」は、大人気チョコレート「キットカット」とコラボしたアイスクリームケーキ。サクサク食感と濃厚なチョコレートの味わいを楽しめる贅沢な仕上がりで、パーティ