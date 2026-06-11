北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている当時１８歳の男に対し、検察が「懲役２０年」を求刑しました。（検察）「懲役２０年に処するべきである」事件当時１８歳の特定少年・滝沢海裕被告。検察が求刑を述べても、表情を変えることはありませんでした。強盗致死などの罪に問われているのは、滝沢海裕被告と川村葉音被告、少年の３人です。滝沢被告らは２