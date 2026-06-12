サッカーのW杯北中米大会は11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。メキシコ―南アフリカの開幕戦に先立って開かれた開幕セレモニーに登場した歌手がネット上で「菜々緒に似てる」と話題になった。開幕セレモニーはコロンビア出身の世界的歌手シャキーラが登場するなど大盛り上がり。韓国出身の歌手EJAEも世界的テノール歌手のアンドレア・ボチェッリらととも開幕セレモニー