寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が6月12日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、世界でブームの抹茶について意見を交わした。 寺島「中国が、世界的なブームが続く抹茶の生産に本腰を入れています。中国共産党機関紙・人民日報は、2025年の中国抹茶の生産