「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社より、6月の誕生石をアイスタルトで表現した【誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜】が、好評につき再販決定した。本商品は、職人がひとつひとつ手作業で切り出した寒天菓子を宝石のようにあしらった、6月限定の“食べる誕生石スイーツ”。ハラペコラボ公式オンラインストアにて、2026年6月12日（金）正午より、20台限定