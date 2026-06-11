Switch2の発売から、5日で1年が経過した。「初代」の発売から8年が経過したということもあり、画面サイズの向上やパソコンのマウスのような操作性を追加した新しいコントローラーといったハード面の変化だけでなく、お互いの音声と顔を見せながら遊べるチャット機能のような、新しい機能も搭載された。コースを自由に走り回れるマリオカートワールド、スローライフを題材にしたぽこ あ