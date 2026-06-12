北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われ、試合中に国際中継で映し出された超大物が話題を集めている。メキシコが1点リードで迎えた後半7分過ぎ、中継に関係者席とみられる場所でメキシコのユニホームを着て談笑する男性が映し出された。よく見ると、「カネロ」の愛称で親しまれ、ボクシング世界4階級制覇を達成したメキシコ