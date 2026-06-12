北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。共催国メキシコが2-0で白星スタートを切った一方、レッドカード3枚が提示される異例の判定にファンからは賛否が寄せられた。波乱の幕開けだった。メキシコが1-0とリードして迎えた後半4分、MFブライアン・グティエレスの突破をゴール前で阻止した南アフリカのMFスフェフェロ・シト