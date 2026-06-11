なにわ男子の長尾謙杜さんは4月24日、自身のInstagramを更新。本記事での最新投稿ですが、ファンからさまざまな声が寄せられています。【写真】長尾謙杜の格好いい姿「もうさ、脱退すれば？」長尾さんは「霧の森」とつづり、写真5枚と動画2本を載せています。霧がたちこめる杉林の中でカメラを手に持ち、パーカーとアウターを重ね着した姿です。幻想的な森の雰囲気の中で多様な表情を見せており、スタイリッシュな雰囲気が漂ってい