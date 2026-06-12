国内最大級の違法スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2の男が逮捕されました。スカウトグループ「ナチュラル」の榎本悠人容疑者（35）は2023年、20代の女性を群馬県内の風俗店に紹介した職業安定法違反の疑いが持たれています。榎本容疑者は2026年4月に全国に指名手配されていましたが、11日、大阪市内のパチンコ店にいるところを発見されました。確保された際、逃走資金とみられる現金約100万円を持っていたということです