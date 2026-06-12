護送車の中では動揺した表情動画配信者による飲食店での迷惑行為がまた起きてしまった──。大手回転寿司チェーン「はま寿司」の店内で迷惑動画を撮影し、SNSに投稿した疑いで43歳の男が逮捕された。「６月３日に逮捕されたのは埼玉県毛呂山町在住の無職・新西悠太（しんにしゆうた）容疑者です。埼玉県警によると、新西容疑者は５月27日に埼玉県内の『はま寿司』に一人で来店。皿に載った寿司二貫に、自身が持ち込んだ食器用洗剤