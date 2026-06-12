タレントの中川翔子さんは6月11日、自身のInstagramを更新。「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」と報告し、心配の声が寄せられています。【写真】「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」「体調を崩されて痩せてしまったのですね」中川さんは「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます、こんなに毎月風邪ひいちゃうとは！」と報告し、17枚の写真を投稿。「鼻うがいしたりしてるんだけど