小山宙哉さんによる人気漫画『宇宙兄弟』が11日発売の『モーニング』（講談社）に最終話が掲載され、約18年半にわたる連載の幕を閉じました。『宇宙兄弟』は、30歳を超えてから「宇宙飛行士になりたい」という壮大な夢に挑戦するムッタ（南波六太）と、そんなムッタよりも一足先に夢を実現して月面に降り立つ弟・ヒビト（南波日々人）の2人を中心に、宇宙を目指す仲間たちやそれを支える人々が織りなす濃厚な人間ドラマを描いた作