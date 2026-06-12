神奈川・相模原市の河川敷で、元交際相手の17歳の女子高校生を殺害した疑いで19歳の男が逮捕されました。自称・塗装工の19歳の男は10日夜、相模原市南区の相模川の河川敷で女子高校生の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。女子高校生は10日夕方、「元彼に会いに行く」と外出後、連絡が取れなくなっていました。女子高校生の同級生：ほんとに優しくて、会った時声かけてくれるような、親しみやすくていい子だった。遺族は「気