夏のボーナスが約4割の企業でアップしました。2026年の夏のボーナスについて、アンケートに対し「増加する」と答えた企業の割合は37.1％でした。一方で「変わらない」が37.2％、「減少する」が約10％で、ナフサ由来の原材料の値上がりなどによる業績悪化を理由に挙げています。平均支給額は47万7000円と、前の年より1万8000円増えました。調査をした帝国データバンクは「物価高騰が続くなか、人手不足を背景に待遇改善の動きは今後