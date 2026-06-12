本田圭佑が、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーから離脱したMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）に言及した。15日に、W杯の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。突然のキャプテン離脱という驚きの事態となっ