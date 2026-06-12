台湾メディアの連合新聞網によると、フィデリティ・インターナショナルは、エネルギーと人工知能（AI）という二つのテーマが世界およびアジアの市場を再構築すると指摘した。アジアはAIの新たな中心地となりつつあり、半導体からロボットに至るまでの次世代の技術革新をけん引している。台湾と韓国がその最も明確な受益者となり、中国本土や日本にも投資機会が存在する。フィデリティ・インターナショナルのアジア担当エコノミスト