元KAT-TUNの上田竜也さんは6月10日、自身のInstagramを更新。至近距離の自撮りショットを公開しました。【写真】上田竜也の美デコルテ際立つ姿「美人すぎる」上田さんは「TOKYO BURST-犯罪都市-公開中撮影合間」とつづり、1枚の写真を投稿。顔がアップになった自撮りショットです。前髪を下ろしたヘアスタイルで、カラーコンタクトをしています。服の胸元が大きく開いており、美しいデコルテが際立っています。コメントでは「