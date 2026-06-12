丸亀警察香川県丸亀市の母親の友人宅に侵入して現金を盗んだとして、観音寺市の男子高校生（16）が12日、住居侵入窃盗の疑いで逮捕されました。 丸亀警察署によりますと、男子高校生は2026年6月10日午前8時半ごろから11日午前0時20分ごろの間、丸亀市の女性（30）の自宅に侵入し、現金約4000円を盗んだ疑いが持たれています。 11日、男子高校生の母親から「息子が友人の家に空き巣に入ったらしい」と連絡があり、警