神奈川県相模原市の河川敷で17歳の女子高校生の遺体が見つかり、警察は、19歳の元交際相手を殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し、容疑を認めているということです。■殺人の疑いで自称塗装工の少年逮捕親族は…11日午後10時すぎ。19歳の少年は、相模原署に身柄を移送されるということです。殺人の疑いで逮捕された、自称塗装工の19歳の少年。相模原市で遺体で見つかった、高校3年生の佐藤唯来さん17歳を、首を絞めるなどして