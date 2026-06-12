2026年6月11日、北海道苫小牧市でクマのような動物が目撃されました。苫小牧市の一部地域には「ヒグマ注意報」が発表されていて、警察が注意を呼び掛けています。クマのような動物が目撃されたのは苫小牧市明徳町3丁目です。6月11日午後8時40分ごろ、「車で帰宅中にクマのような影を見た」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、クマは体長約1.5メートルだったということです。これまでにクマの痕跡はみつか