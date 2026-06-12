気象庁は12日午前6時1分、関東甲信地方に関する「大雨・落雷・突風」の気象情報を発表しました。関東地方では12日昼前から夜遅くにかけて、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒が必要としています。気象庁によると、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みで、湿った空気や日中の気温上昇も加わり、12日朝から13日明け方にかけて関東甲信地方は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。この影響で、12日昼過ぎから夜遅く