JR東海と『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』コラボキャンペーンを記念して6月10日、人気キャラクター・ちいかわが東京駅の1日駅長に就任。東海道新幹線の出発式を務めた。【写真】東京駅の「1日駅長」を務めた『ちいかわ』が可愛すぎる！映画は「『ちいかわ』屈指のダーク回」出発式ではJR東海の制帽をかぶり、「ちいかわ1日駅長」のたすきをかけたちいかわがホームに登場。発車時刻になると、出発の合図を出して新幹線を見送