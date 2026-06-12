お笑いタレントイモトアヤコ（40）が10日放送されたTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。持病である痔の現況について語った。イモトはリスナーから、最近の痔の具合はどうか聞かれると「やっぱりまだ私も”痔“ですね。”痔主“ではあります。調子いい時は調子いいんですけど、やっぱり、お腹をこわしている期間が続いたりすると、私の”エン痔エル“は活発になって、結構手で触っても分かるぐらいのボコっとするぐ