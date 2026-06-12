ドル円、１６０円を割り込むトランプ発言でドル安強まる合意がまとまったと言及＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、後半にドル安が強まり、ドル円は１６０円を割り込んだ。トランプ大統領の投稿に市場は激変。大統領は一旦自身のＳＮＳに「今夜、イランを非常に激しく攻撃する」と投稿。しかし、後半になって攻撃は中止になったと発表。そして、終盤にイランが核兵器を持たないことで合意がまとまったと述べた。