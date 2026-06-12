【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗が追加招集となり、新キャプテンはＤＦ板倉滉に決まった。＊＊＊町野の背番号は「６」に決定した。遠藤の番号をそのまま引き継ぐ形となる。ボランチやＤＦラインの選手が背負うことの多い番号だけに、ＦＷの「背番号