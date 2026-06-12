アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）が、21日放送の第21話よりキュアエクレール編がスタートすることが発表された。初期のキービジュアルから描かれているにも関わらず、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」は、ネット上で「誰がキュアエクレールなのか？」と予想が過熱していたが、7月19日放送の第25話でついに正体が明らか