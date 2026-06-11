ANAのホームページが更新されました。【映像】ANAのホームページ「お問い合わせ窓口（電話・メール）の混雑・よくあるお問い合わせについて現在、5月19日以降のご搭乗分に関するお問い合わせが急増している影響により、各お問い合わせ窓口が非常に混雑しております。お電話が繋がりにくい状況が発生しているほか、メールでのお問い合わせにつきましても、返信まで2週間から2か月ほどお時間を要する場合があり、多大なるご不便と