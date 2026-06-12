13号含む4打席連続出塁も7回に交代【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）チームを襲った突然のアクシデントに、米メディアからも悲痛な叫びが上がっている。ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、「左膝の炎症」で途中交代した。13号を含む全打席出塁と絶好調だっただけに、現地記者からも心配の声が殺到している。この日はバ