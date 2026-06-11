Amazon Web Servicesは6月10日、「re:Invent 2025」でお披露目していた独自チップ「Graviton5」をAWSサービス内に公開し、一般利用できるよう開放した。Amazon EC2 M9gとM9gdインスタンスで利用できる。Amazon、独自半導体「Graviton5」一般提供開始 - 最大192コア、25%性能向上AWSではAMDやIntelの汎用製品だけではなく、独自に開発したカスタムチップ「Graviton」シリーズも提供されている。今回この最新チップ「Graviton5」の一