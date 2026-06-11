人気アニメ・漫画「ONE PIECE」の公式ショップ「ONE PIECE BASE SHOP」（ワンピースベースショップ）を運営するバンダイナムコエクスペリエンスとバンダイナムコアミューズメントは2026年6月9日、正規に入店資格を持つ客の一部に対し、入店を断る事態が発生していたとして謝罪した。ショップは予約制だった。Xでは事前予約をしていたにもかかわらず、入店を断られたとする投稿が拡散していた。スタッフによる高圧的な対応があった