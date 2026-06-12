俳優の伊藤マサミが11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。SNSで拡散された自身の不適切な行動について認め、謝罪文を掲載した。11日までに一部から妻以外の女性との関係が暴露されていた。伊藤は2017年に女優・舞原鈴との結婚を発表している。 【写真】夫婦で熱演する伊藤マサミ&舞原鈴 伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」と記し、「