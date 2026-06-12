日本代表主将のＭＦ遠藤航が１１日（日本時間１２日）、負傷のためＷ杯メンバーから離脱した。今年２月に手術を受けた左足の状態が悪化し、初戦のオランダ戦３日前に無念の決断となった。遠藤は自身のＸ（旧ツイッター）で「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退を表明した。北中米Ｗ杯が開幕となった日に届いた悲報にネットの反響も大きく、Ｘ（旧ツイッター）のトレンドランキング