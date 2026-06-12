ＭＦ遠藤航（リバプール）の離脱により追加招集となった日本代表ＦＷ町野修斗（２６＝ボルシアＭＧ）の合流が遅れることになった。１１日（日本時間１２日）に日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、テネシー州ナッシュビルで取材に応じたときには、この日夜に同地入りすると説明していた。しかし、協会関係者によると、搭乗予定便が欠航となり、振り替えの飛行機も飛ばないことになってしまったという。そのため、この日夜