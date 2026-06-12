テレビ大分 大分県内も6月4日、梅雨入りが発表され本格的な雨のシーズンを迎えています。民間の気象会社ウェザーニューズが「傘」について行った調査の結果をみていきます。 アプリ会員を対象に行ったアンケートで「傘1本にいくらまで出せますか？」ときいたところ、全国平均が「3272円」となりました。2014年の調査の時には「2227円」で1045円もアップしています。 テレビ大分