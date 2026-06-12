元日向坂46で俳優の影山優佳さんは普段はスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントを更新。変顔を投稿し、反響を呼んでいます。【写真】影山優佳の変顔「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いｗ」影山さんは、スタッフアカウントから「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します」と発表。続けて「素