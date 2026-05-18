◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆３０５５

全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。

第３試合の「ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍」６人タッグマッチでＨＡＶＯＣのザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎と「北斗軍」大森北斗、他花師、愛澤Ｎｏ．１が対戦。試合は、１１分１０秒、ザイオンがダイビングヘッドバットで大森を沈めた。

試合後のリングで敗れた大森は、北斗軍の解散を電撃表明した。脱退した羆嵐、タロースが活躍する中、自身は今年のチャンピオンカーニバルにエントリーされなかった。この惨状に解散を決意した。これに愛澤は、羆嵐の持つＧＡＯＲＡ ＴＶ王座に挑戦しベルトを奪取すれば北斗軍の存続を訴えた。

バックステージで大森は「この大田区は俺たちのすべてをかけてＨＡＶＯＣを倒さきゃいけなかった」とつぶやき、メンバーのサイラスは来日せず「他花師は関西の大会にしか呼ばれてない。愛澤は東北の周りばかりで。ジャック・ケネディは名古屋だけ。続ける意味は完全になくなってしまった。だから、いったん、ここで解散しよう」と揺るぎない決意を繰り返した。

それでも愛澤は「ダメだよ。俺が北斗軍抜けた羆嵐からもし勝ったら、北斗軍、存続させてくださいよ。意味あるんですよ北斗軍は」と直訴。大森は「そんな奇跡が起きればいいけど落ちこぼれのお前じゃ無理だろう」と切り捨てた。

北斗軍の存続への熱い気持ちを愛澤は行動に移し、第６試合の８人タッグマッチを終えバックステージでコメントする羆嵐に挑戦を直訴。羆嵐は受諾し両者によるＧＡＯＲＡ ＴＶ選手権が確実になった。

◆５・１７大田区全成績

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

〇潮粼豪（Ａブロック１位）（１８分１８秒 豪腕ラリアット→片エビ固め）菊田円（Ｂブロック２位）●

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（Ｂブロック１位）（１分０９秒 横入り式エビ固め）斉藤レイ（Ａブロック２位）●

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎（１１分１０秒 ダイビングヘッドバット→エビ固め）大森北斗●、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇青柳優馬（１２分２４秒 Ｔｈｅ Ｆｏｏｌ→エビ固め）矢野安崇●

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、〇小藤将太（１１分３５秒 ウラカンラナ）斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤●

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、〇安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐（１６分２１秒 ギムレット→片エビ固め）諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留●

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１４分３１秒 ファイアーバードスプラッシュ→エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌●

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（２４分１５秒 ダブルアームスープレックス→体固め）潮崎豪●