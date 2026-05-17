立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、“じゃがバター”をトッピングしたそばを紹介しています。

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まさかの「じゃがバター」トッピングに賛否？

公式アカウントは、「『よし、もりそばの上に“じゃがバターをのせよう！”』とひらめいた店長の頭のメカニズムを知りたい」とコメントし、バターとジャガイモ1個を丸ごとのせた、冷たいそばの写真を投稿しています。

X上では、「他にはないうまいものが食べたいって欲求じゃないでしょうか？」「じゃがバターを食べたい気分だったのでは…」「コロッケ（ジャガイモと油）そばの応用や変化なのかも」と、考案した店長について分析するコメントが寄せられました。

そばとじゃがバターという意外な組み合わせに「さすがにそばにバターは香りが強すぎるなぁ」「バターなしをお願いします」という意見がある一方で、「なんだこれはの次に、食べてみたいが来ますね」「絶対おいしいよ」「意外とおいしそうじゃないですかね？」という声も上がっています。