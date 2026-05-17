平野ノラ、“家業”を明かす 家族で帰省したGWの思い出ショットを披露 5歳長女は「実家帰って楽しそうでした」
お笑いタレントの平野ノラ（47）が15日、自身のブログを更新。ゴールデンウィークに家族で帰省したことを報告するとともに、実家の“家業”を明かした。
【写真】「娘の18番はYOASOBIの『群青』です」平野ノラの実家が営む“カラオケ居酒屋”でマイクを握る5歳・長女
平野は「GWお疲れ様でした。」と題し、『ニンジャパーク』に出かけたことやミュージカル『アニー』を観に行ったこと、ゲームセンターでクレーンゲームやエアホッケーを満喫したことなど、休日中の出来事を写真を添えて紹介。
お決まりだという「毎回恒例の実家が営んでるカラオケ居酒屋でカラオケ」も楽しんだそうで、マイクを手にした長女の近影を披露。
「カラオケデビューは早いのでレパートリー増えました♪娘の18番はYOASOBIの『群青』です」とも明かし、「実家帰って楽しそうでした」と長女の様子について伝えていた。
平野は、2017年12月に約6年にわたって愛を育んできた“蟹江敬三さん似”の一般男性と結婚。21年3月に長女が誕生した。
【写真】「娘の18番はYOASOBIの『群青』です」平野ノラの実家が営む“カラオケ居酒屋”でマイクを握る5歳・長女
平野は「GWお疲れ様でした。」と題し、『ニンジャパーク』に出かけたことやミュージカル『アニー』を観に行ったこと、ゲームセンターでクレーンゲームやエアホッケーを満喫したことなど、休日中の出来事を写真を添えて紹介。
お決まりだという「毎回恒例の実家が営んでるカラオケ居酒屋でカラオケ」も楽しんだそうで、マイクを手にした長女の近影を披露。
「カラオケデビューは早いのでレパートリー増えました♪娘の18番はYOASOBIの『群青』です」とも明かし、「実家帰って楽しそうでした」と長女の様子について伝えていた。
平野は、2017年12月に約6年にわたって愛を育んできた“蟹江敬三さん似”の一般男性と結婚。21年3月に長女が誕生した。